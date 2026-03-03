La guerra in Medio Oriente 4 i Gran premi a rischio | Imola aspetta segnali dalla Fia

La guerra in Medio Oriente mette a rischio quattro Gran premi di Formula 1, tra cui quelli di Bahrain e Arabia Saudita, già confermati, mentre per il Qatar e Abu Dhabi, programmati rispettivamente tra fine novembre e inizio dicembre, si attendono sviluppi. La situazione attuale coinvolge direttamente gli eventi sportivi in programma e le decisioni delle autorità competenti. Imola aspetta indicazioni dalla FIA per capire se il suo appuntamento del 3 marzo 2026 si svolgerà regolarmente.

Imola, 3 marzo 2026 – Bahrain e Arabia Saudita subito; ma più in prospettiva anche Qatar e Abu Dhabi (27-29 novembre e 4-6 dicembre). Sono quattro le gare del Mondiale di Formula 1 a rischio a causa del conflitto in Medio Oriente. E ora Imola, che dopo lo scoppio della pandemia era tornata a ospitare dal 2020 al 2025 il Gran premio perso nel 2006, è pronta a rientrare di nuovo nel Circus come sede alternativa. Uscendo così da quei box dai quali pareva ferma dopo l’annuncio dell’alternanza in calendario tra Spa e Barcellona fino al 2032. Un segnale per la Formula 1. Serve però un segnale dalla Formula 1. Quello che, mentre da più parti inizia a circolare il nome dell’Enzo e Dino Ferrari come piano B, almeno per il momento non è ancora arrivato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

