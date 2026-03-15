Il 15 marzo 2026, il presidente americano ha ordinato un bombardamento sull’isola di Kharg in Iran, specificando che non sono state colpite le infrastrutture energetiche. Durante l’azione militare, ha invitato gli altri Paesi a inviare le proprie navi nella zona. L’attacco si è verificato in un momento di tensione crescente tra gli Stati Uniti e l’Iran.

Roma, 15 marzo 2026 – Il presidente americano, Donald Trump, bombarda l’isola di Kharg, ma non le infrastrutture energetiche, e chiede l’aiuto della comunità internazionale. Ma l’Iran non sembra farsi intimidire e continua a bombardare nella regione, minacciano di ridurre in cenere le infrastrutture americane in Medioriente. A tutto questo, si aggiungono le indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo il quale Trump era stato avvertito delle problematiche legate alla chiusura dello Stretto di Hormuz, ma di aver puntato sulla resa dell’Iran. Vicini alla linea rossa. All’alba di ieri il presidente Trump ha annunciato al mondo di aver ordinato di bombardare l’isola iraniana di Kharg. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, Trump bombarda l’isola di Kharg: “Gli altri Paesi mandino le loro navi”

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