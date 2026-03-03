Iran la Spagna nega l’uso delle basi agli Usa Trump | Taglieremo tutti i commerci

La Spagna ha annunciato di non consentire agli Stati Uniti di utilizzare le proprie basi militari per operazioni contro l’Iran, facendo sapere di non partecipare all’intervento. La decisione è stata comunicata pubblicamente, mentre il governo spagnolo ha chiarito di non autorizzare l’uso delle proprie infrastrutture militari in questo contesto. Nel frattempo, il governo statunitense ha minacciato di tagliare tutti i commerci con la Spagna.

La Spagna si sfila dall’operazione militare statunitense contro l’Iran e nega l’utilizzo delle proprie basi agli Stati Uniti. Una decisione che ha immediatamente provocato la reazione del presidente americano Donald Trump, che ha definito Madrid “un alleato terribile” minacciando di “tagliare tutti i commerci”. Il governo guidato da Pedro Sánchez ha chiarito che dalle basi di Morón de la Frontera, in Andalusia, e di Rota, in provincia di Cadice, non è stata né verrà fornita assistenza agli attacchi contro Teheran. Una posizione ribadita pubblicamente dall’esecutivo, che si dice pronto ad assumersi le eventuali conseguenze politiche. Crosetto in Parlamento: «Usa e Israele hanno deciso attacchi in autonomia e riservatezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Iran, la Spagna nega l’uso delle basi agli Usa. Trump: “Taglieremo tutti i commerci” Sanchez nega le basi agli Usa: gli aerei americani lasciano la SpagnaIl presidente del governo di Madrid ha infatti vietato all’alleato americano di usare come hub di rifornimento le basi di Moron de la Frontera, in... Leggi anche: Trump rompe con la Spagna: «Stop ai commerci con loro, non ci hanno dato le basi». E critica Starmer: «Non è mica Winston Churchill» Iran, Trump: “Stiamo negoziando con Teheran” Tutti gli aggiornamenti su Iran la Spagna nega l'uso delle basi... Temi più discussi: Iran. La Spagna nega le basi agli Usa; Frattura Nato: Madrid non sostiene i raid contro l’Iran; La lunga trattativa dell'Unione europea divisa sull'Iran: condanna del blitz o pragmatismo?; Sanchez nega le basi agli Usa: gli aerei americani lasciano la Spagna. Guerra in Iran: Donald Trump reagisce al blocco spagnolo delle basi militari, il duro annuncioGuerra in Iran: Trump minaccia la Spagna dopo il rifiuto di usare le basi di Rota e Morón per le operazioni militari statunitensi. Ecco la decisione del presidente americano. notizie.it Trump contro la Spagna dopo il 'no' sull'Iran: Governo Sanchez terribile, stop accordi commercialiStoccata anche a Starmer durante il punto stampa alla Casa Bianca: Non è Winston Churchill... Dopo l'attacco all'Iran, Donald Trump coglie l'occasione di un punto stampa con il Cancelliere tedesco M ... adnkronos.com MEDIO ORIENTE | Iran, quarta giornata sotto l'attacco di Israele e Usa. I video dei testimoni dei raid su Teheran e la provincia di Pardis #ANSA x.com MEDIO ORIENTE | Trump: 'L'Iran non ha più Marina, Aviazione e difese aeree. Le abbiamo distrutte". Il presidente Usa minaccia il blocco di tutti gli scambi commerciali con la Spagna. L'attacco a Madrid per i fondi Nato e il no alle basi per l'Iran. "E non sono co - facebook.com facebook