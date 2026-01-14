VidaLoca Clorophilla e 90 Wonderland | ripartono le serate al Peter Pan

Il Peter Pan Club di Misano riprende le proprie attività con serate dedicate a diversi stili musicali. A partire da gennaio, il calendario prevede i sabati di VidaLoca e i venerdì di Clorophilla e 90 Wonderland, offrendo agli appassionati un’occasione per vivere momenti di musica e divertimento in un ambiente ricco di atmosfere diverse. La programmazione si inserisce in un calendario di eventi pensati per tutti gli amanti della nightlife locale.

Il Peter Pan Club di Misano è pronto a ripartire con i sabati VidaLoca (17, 24 e 31 gennaio), e con i venerdì che ricominciano il 23 gennaio con la serata Clorophilla, il 30 torna invece 90 Wonderland.Venerdì 23, il Peter Pan apre con il ritorno della one-night Clorophilla, serata che trasforma. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Matis Club, le serate di gennaio: history, clorophilla, vidaloca e why not Leggi anche: Al Teatro Ghione di Roma in scena “Peter Pan” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Peter Pan Club, gennaio 2026: VidaLoca, Clorophilla e 90 Wonderland - Gennaio 2026: il Peter Pan Club di Misano riparte come sempre all’insegna dell’innovazione e dell’intrattenimento di qualità. politicamentecorretto.com

Villa delle Rose, fine agosto e settembre 2025: 90 Wonderland, Riviera Boho, Clorophilla, VidaLoca - È sempre estate alla Villa delle Rose di Misano Adriatico, che per tutti i sabati dal 30 agosto al 27 settembre 2025 la Villa delle Rose presenta VidaLoca; gli ultimi tre venerdì stagionali propongono ... politicamentecorretto.com

Finale con il botto alla Villa delle Rose - La Villa delle Rose a Misano chiude la stagione estiva con un botto: Jessica Brankka, Vidaloca, 90 Wonderland, Club Couture con Low Steppa, The Cube Guys e Mappa, Last Clorophilla Summer 2023 e ... ilrestodelcarlino.it

Matis Club presenta VidaLoca! Mami non te lo pierdas! Official partner @radio105 16 GENNAIO Matis Club Per info e prenotazioni 338 5888 777 Dani #MatisClub #VidaLoca facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.