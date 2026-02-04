Bagheria guasto elettrico alla rete ferroviaria | già cancellati diversi treni

La rete ferroviaria tra Bagheria e Palermo ha subito un guasto elettrico questa mattina. Diversi treni sono stati cancellati e altri viaggiano con grandi ritardi. I viaggiatori devono fare i conti con disagi e disguidi, perché ora i treni percorrono la tratta su un solo binario. La situazione resta complicata e le ferrovie stanno lavorando per ripristinare il prima possibile il servizio normale.

Giornata complicata per chi viaggia treno. Un guasto alla rete elettrica nella zona di Bagheria ha ridotto il numero dei convogli, che dovranno percorrere la tratta su un solo binario. Dalle 13,30 sono già stati cancellati cinque treni. In attesa delle riparazioni ci saranno altri treni soppressi.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Bagheria Treno Guasto alla stazione di Sondrio: ritardi e treni cancellati Un guasto alla stazione di Sondrio sta causando ritardi e cancellazioni sui treni della linea Tirano-Milano Centrale. Guasto alla linea elettrica: treni cancellati e ritardi tra Lecco e Sondrio Un guasto alla linea elettrica tra Lecco e Sondrio ha causato cancellazioni e ritardi sui treni. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Bagheria Treno Argomenti discussi: ?Guasto tecnico al centralino comunale: attivati numeri di emergenza. Guasto elettrico alla rete ferroviaria a Bagheria, treni cancellatiGiornata difficile per i pendolari siciliani. Un guasto alla rete elettrica nella zona di Bagheria ha ridotto la percorrenza dei treni che dovranno percorrere la tratta su un solo binario. L’effetto è ... grandangoloagrigento.it BAGHERIA: Numerose di segnalazioni per guasti alla pubblica illuminazione. Il Comune interviene Diverse lamentele dei cittadini per i guasti alla pubblica illuminazione. L’Amministrazione comunale fa sapere che si è verificato un guasto tecnico improvviso. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.