Bagheria guasto elettrico alla rete ferroviaria | già cancellati diversi treni

Da palermotoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La rete ferroviaria tra Bagheria e Palermo ha subito un guasto elettrico questa mattina. Diversi treni sono stati cancellati e altri viaggiano con grandi ritardi. I viaggiatori devono fare i conti con disagi e disguidi, perché ora i treni percorrono la tratta su un solo binario. La situazione resta complicata e le ferrovie stanno lavorando per ripristinare il prima possibile il servizio normale.

Guasto alla stazione di Sondrio: ritardi e treni cancellati

Un guasto alla stazione di Sondrio sta causando ritardi e cancellazioni sui treni della linea Tirano-Milano Centrale.

Guasto alla linea elettrica: treni cancellati e ritardi tra Lecco e Sondrio

Un guasto alla linea elettrica tra Lecco e Sondrio ha causato cancellazioni e ritardi sui treni.

