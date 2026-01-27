Confermate tutte le aree produttive Meno cemento e più rigenerazione

Da lanazione.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio ha approvato il piano strutturale intercomunale dell’Unione Montana della Valtiberina, confermando tutte le aree produttive. La strategia punta a ridurre il cemento e favorire la rigenerazione territoriale, con particolare attenzione a turismo e mobilità lenta. La decisione è stata presa con una maggioranza ampia, includendo anche il voto favorevole di Fratelli d’Italia.

di Claudio Roselli Turismo e mobilità lenta come cardini, ma non solo. C’è l’ok a maggioranza (sì anche di Fratelli d’Italia, astenuti Pd-InComune e Adesso Riformisti) del consiglio alla proposta di adozione del piano strutturale intercomunale dell’ Unione Montana dei Comuni della Valtiberina per il Comune, che si aggiunge a quelli di Anghiari, Caprese Michelangelo e Monterchi. Un grande piano regolatore, quindi, per una bella fetta di vallata e per una popolazione che globalmente si attesta sui 23500 abitanti; uno strumento che, rispetto al passato, prevede una maggiore incidenza da parte regionale nelle scelte spalmate sull’intero territorio toscano e prevede più limitazioni ai singoli Comuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

confermate tutte le aree produttive meno cemento e pi249 rigenerazione

© Lanazione.it - Confermate tutte le aree produttive. Meno cemento e più rigenerazione

Approfondimenti su Valtiberina Unione

Baronissi: 750mila euro per le aree produttive

Baronissi, 750mila euro per le aree produttive: riqualificazione tra Sava e Acquamela

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Valtiberina Unione

Argomenti discussi: Confermate tutte le aree produttive. Meno cemento e più rigenerazione; Elettronica Video Games conferma la piena operatività dopo la scomparsa del fondatore; Fuori pasto dolci, l’inflazione frena i consumi del comparto; Il trailer di presentazione di Forza Horizon 6 svela tutti i dettagli e conferma quando arriverà su PS5.

confermate tutte le areeAgrivoltaico sempre ammesso ma con più controlli: le nuove regole per le aree agricoleIl decreto Transizione 5.0 conferma l’agrivoltaico in area agricola, introducendo limiti di superficie, asseverazioni tecniche e verifiche periodiche sul mantenimento dell’attività agricola. ediltecnico.it

Finecobank: Foti (ad), decisa accelerazione ricavi in tutte le aree di businessMILANO (MF-NW)--Nel terzo trimestre Fineco ha registrato una decisa accelerazione dei ricavi in tutte le aree di business, confermando l'apprezzamento da parte dei clienti nei confronti di un modello ... milanofinanza.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.