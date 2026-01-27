Confermate tutte le aree produttive Meno cemento e più rigenerazione

Il consiglio ha approvato il piano strutturale intercomunale dell’Unione Montana della Valtiberina, confermando tutte le aree produttive. La strategia punta a ridurre il cemento e favorire la rigenerazione territoriale, con particolare attenzione a turismo e mobilità lenta. La decisione è stata presa con una maggioranza ampia, includendo anche il voto favorevole di Fratelli d’Italia.

di Claudio Roselli Turismo e mobilità lenta come cardini, ma non solo. C'è l'ok a maggioranza (sì anche di Fratelli d'Italia, astenuti Pd-InComune e Adesso Riformisti) del consiglio alla proposta di adozione del piano strutturale intercomunale dell' Unione Montana dei Comuni della Valtiberina per il Comune, che si aggiunge a quelli di Anghiari, Caprese Michelangelo e Monterchi. Un grande piano regolatore, quindi, per una bella fetta di vallata e per una popolazione che globalmente si attesta sui 23500 abitanti; uno strumento che, rispetto al passato, prevede una maggiore incidenza da parte regionale nelle scelte spalmate sull'intero territorio toscano e prevede più limitazioni ai singoli Comuni.

