Omicidio Nicolas Del Rio. Rimpallo di responsabilità.

L'omicidio di Nicolas Del Rio ha sollevato numerosi dubbi e confusioni, con le parti coinvolte che si accusano a vicenda. Le versioni fornite sono in parte concordanti, ma presentano anche differenze sostanziali, alimentando un quadro complesso e difficile da ricostruire. La vicenda resta aperta, con indagini che cercano di chiarire le responsabilità effettive e di fare luce sui fatti accaduti.

Si danno la colpa a vicenda. Raccontando versioni che in parte coincidono e in parte, una parte essenziale, sono invece profondamente diverse. Unico, tragico, punto fisso è che Nicolas Matias Del Rio, 40 anni, è morto tra atroci sofferenze e dopo almeno un giorno trascorso legato mani, piedi e con un sacchetto in testo e nastro sulla bocca. Fin qui le versioni di Klodjan Gjoni, albanese di 34 anni e Ozgur Bozkurt, turco di 44 sono più o meno simili, anche se in realtà differisce pure il giorno della morte. Gjoni accusa il turco. Ieri durante l'esame dell'imputato, davanti alla Corte di Assise presieduta dal giudice Sergio Compagnucci, l'albanese ha raccontato che la mattina del 24 maggio, quando lui e Bozkurt sono andati a Casa Sallustri, dove il povero Del Rio era rinchiuso senza cibo e acqua dal giorno del rapimento, il 22 maggio "io sono rimasto fuori dalla casa - ha più volte ripetuto Gjoni – mentre lui è entrato.

