Nel 1426, la comunità politica di Salò adottò misure sanitarie contro la peste, mentre nel 1694 si realizzò una tavola topografica della zona. Recentemente, sono stati rinvenuti documenti e mappe storiche che illustrano le strategie e le rappresentazioni territoriali di quel periodo, offrendo uno sguardo dettagliato sulla gestione della crisi sanitaria e sulla cartografia dell’epoca.

SALÒ (Brescia) Correva l’anno 1426 quando la Magnifica Patria, comunità politico-amministrativa che riuniva i comuni della riviera bresciana del Lago di Garda insieme ad alcuni territori dell’entroterra e delle valli circostanti entrava nel dominio della Serenissima, dove rimase fino alla caduta della Repubblica di Venezia nel 1797. Seicento anni dopo Salò, l’antico capoluogo della confederazione, celebra l’anniversario con un ampio calendario espositivo e culturale dal titolo “Magnifica Patria 1426-2026“ al MuSa. L’iniziativa è coordinata da Fondazione Opera Pia Carità Laicale e Istituto Lodroniano, affiancata dal Comune e da enti culturali, museali e accademici, archivi, reti territoriali e università. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Green pass d’epoca contro la peste. E la tavola topografica del 1694

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