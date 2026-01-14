Mario Draghi torna in corsa per il Quirinale, sostenuto dal centrodestra e con il supporto di Marina Berlusconi. La sua candidatura riporta alla ribalta le scelte del suo governo, tra cui il Green Pass e la politica estera in Ucraina. La possibile salita al Colle solleva interrogativi sulla continuità delle sue posizioni e sugli effetti di una sua eventuale presidenza.

La nuova corsa di Draghi per il ruolo di Presidente della Repubblica, sostenuta da FdI, Lega e FI con la discesa in campo e la regia di Marina Berlusconi, riaccende il rischio di rivivere le decisioni più criticate e gli "errori" del suo governo: dal Green Pass "imposto senza basi scientifiche" alle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mario Draghi di nuovo in corsa per la Presidenza della Repubblica appoggiato dal CDX, il rischio della salita al Colle del fautore del Green Pass e della guerra alla Russia

