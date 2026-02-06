Portuali anti green pass assolti Fu lo Stato a forzare la mano

I portuali che si erano opposti al green pass sono stati assolti. La sentenza conferma che non hanno mai commesso violenza. È stato lo Stato a forzare la mano, ma ora la giustizia mette fine a una polemica che dura da tempo.

Si sapeva già, ma ora lo dice anche un giudice: chi protestò contro il green pass non commise alcuna violenza. La sentenza, inoltre, potrebbe sancire l'illegittimità dell'azione repressiva. Intrapresa non per pericoli reali (vedi Torino) ma per il successo dell'evento.. Come con Djokovic: così la legge fu piegata al volere della politica. Durante la pandemia il diritto divenne il «braccio armato» di scelte di natura morale.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Portuali anti green pass assolti. Fu lo Stato a forzare la mano

