Anziano trovato morto in casa nel Piacentino arrestati la moglie e il figlio | Inferte gravi e prolungate sofferenze

In provincia di Piacenza, un uomo di età avanzata è stato trovato morto nella propria abitazione. Immediatamente sono stati arrestati la moglie e il figlio, con l’accusa di averlo sottoposto a maltrattamenti e sequestro di persona. Il figlio è inoltre accusato di aver causato la morte dell’anziano. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Arrestati moglie e figlio di Luigi Alberti. Sono accusati di maltrattamenti e sequestro, e il figlio anche di omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Anziano trovato morto in casa a Castello: arrestati la moglie e il figlioNelle prime ore di questa mattina a Castelsangiovanni i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Piacenza hanno dato... Anziano trovato morto carbonizzato due anni fa a Roma, l’appello dei carabinieri: “Qualcuno lo riconosce?”Il cadavere di un uomo di circa 80 anni trovato carbonizzato a Trigoria aspetta di essere riconosciuto da due anni: l'appello dei carabinieri. Contenuti utili per approfondire Anziano trovato Temi più discussi: Anziano trovato morto in casa a Castello: arrestati la moglie e il figlio; Trovato morto in casa a ottobre, arrestati moglie e figlio; Pescara, anziano trovato morto in casa; Anziano trovato morto all'interno di uno stazzo: ipotesi malore. Pescara, anziano trovato morto in casaL'uomo non usciva e non rispondeva al telefono da giorni. Probabilmente il decesso è avvenuto per cause naturali, ma è stata disposta l'autopsia ... rainews.it Torre Annunziata, anziano trovato morto in casa: viveva soloViveva da solo e nella solitudine ha trovato la morte. A.C. , 78 anni , è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione al pian terreno di corso Umberto I , di fronte all'ex ... torresette.news #Sanza - Trovato cadavere carbonizzato in casa di un anziano,viveva solo e avrebbe avuto malore finendo nel camino acceso. Indagano i Carabinieri #Cronaca #Salerno #Anziani #Carabinieri #NanoTV - facebook.com facebook