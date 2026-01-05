Lupi Vicari FdI incalza la Provincia | Manca una strategia agricoltori e cittadini lasciati soli
Lupi, Vicari di Fratelli d’Italia, critica la Provincia per la mancanza di una strategia efficace, lasciando agricoltori e cittadini senza adeguate risposte. Negli ultimi mesi, in particolare nell’area di Roncalceci, si sono intensificati gli avvistamenti e gli episodi di predazione, aumentando le preoccupazioni tra residenti e imprenditori agricoli. La situazione richiede un intervento tempestivo per garantire sicurezza e tutela del territorio.
Negli ultimi mesi, soprattutto nell'area di Roncalceci, diversi cittadini hanno segnalato la presenza sempre più frequente di lupi vicino alle abitazioni e alle aziende agricole, con episodi di predazione che hanno creato preoccupazione.
