Lupi Vicari FdI incalza la Provincia | Manca una strategia agricoltori e cittadini lasciati soli

Lupi, Vicari di Fratelli d’Italia, critica la Provincia per la mancanza di una strategia efficace, lasciando agricoltori e cittadini senza adeguate risposte. Negli ultimi mesi, in particolare nell’area di Roncalceci, si sono intensificati gli avvistamenti e gli episodi di predazione, aumentando le preoccupazioni tra residenti e imprenditori agricoli. La situazione richiede un intervento tempestivo per garantire sicurezza e tutela del territorio.

Lupi:M5S, bloccare opere sotto inchiesta - Quel sistema di malaffare ha riempito il nostro territorio di opere inutili creando privilegi per ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Balle coi lupi Leggi l'editoriale completo https://ilfat.to/4svRFWq - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.