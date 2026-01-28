Torrenti pericolosi cittadini lasciati soli | Pisano lancia l’allarme

Pisano torna a chiedere interventi urgenti dopo che le piogge hanno fatto salire il livello dei corsi d'acqua, mettendo in allerta i residenti. I cittadini si sentono abbandonati, mentre le autorità sembrano ancora in attesa di risposte concrete. La paura cresce tra chi vive vicino ai fiumi, che temono alluvioni e danni alle abitazioni.

Il capogruppo di Polistena Futura denuncia la mancata sicurezza degli argini e chiede interventi immediati per proteggere il territorio e le proprietà "Ancora una volta, è necessario richiamare l’attenzione sulla pericolosità dei torrenti presenti sul nostro territorio comunale. In diversi punti, infatti, gli alvei stanno erodendo gli argini, mettendo a ischio proprietà private e l’incolumità dei cittadini. Si tratta di una criticità nota e ampiamente documentata, già più volte segnalata all’Amministrazione comunale. Tuttavia, a oggi non sono stati realizzati interventi risolutivi né è stata avviata un’adeguata azione di tutela dei residenti presso gli enti competenti".🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Torrenti Piura

Lupi, Vicari di Fratelli d’Italia, critica la Provincia per la mancanza di una strategia efficace, lasciando agricoltori e cittadini senza adeguate risposte.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Disagi e paura anche lungo la strada provinciale 114, nel tratto compreso tra Esterzili ed Escalaplano, dove l’esondazione di diversi torrenti ha causato gravi criticità alla viabilità. La situazione più preoccupante si registra al chilometro 10, in località “Funtana e - facebook.com facebook