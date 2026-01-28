Torrenti pericolosi cittadini lasciati soli | Pisano lancia l’allarme

Pisano torna a chiedere interventi urgenti dopo che le piogge hanno fatto salire il livello dei corsi d'acqua, mettendo in allerta i residenti. I cittadini si sentono abbandonati, mentre le autorità sembrano ancora in attesa di risposte concrete. La paura cresce tra chi vive vicino ai fiumi, che temono alluvioni e danni alle abitazioni.

Il capogruppo di Polistena Futura denuncia la mancata sicurezza degli argini e chiede interventi immediati per proteggere il territorio e le proprietà "Ancora una volta, è necessario richiamare l’attenzione sulla pericolosità dei torrenti presenti sul nostro territorio comunale. In diversi punti, infatti, gli alvei stanno erodendo gli argini, mettendo a ischio proprietà private e l’incolumità dei cittadini. Si tratta di una criticità nota e ampiamente documentata, già più volte segnalata all’Amministrazione comunale. Tuttavia, a oggi non sono stati realizzati interventi risolutivi né è stata avviata un’adeguata azione di tutela dei residenti presso gli enti competenti".🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

