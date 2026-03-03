Gratteri | Cripto e dark web la camorra è diventata tecnologica |VIDEO

La polizia e i carabinieri hanno eseguito un’operazione notturna a Napoli, portando all’arresto di 71 persone coinvolte in associazioni a delinquere di stampo mafioso, traffico di droga ed estorsioni. Le indagini hanno colpito le famiglie storiche della criminalità organizzata, evidenziando l’utilizzo di strumenti tecnologici come il dark web e le criptovalute. L’intervento si inserisce in un’azione contro le attività illecite delle organizzazioni criminali locali.

Il procuratore di Napoli ha commentato l'operazione che ha portato all'arresto di 71 persone in pieno centro, afferenti ai clan Contini e Mazzarella Colpo alle famiglie storiche della criminalità organizzata di Napoli. L'operazione notturna eseguita da polizia e carabinieri ha portato a 71 ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a delinquere per traffico di stupefacenti, estorsioni, riciclaggio, anche con l'utilizzo di criptovalute. Una camorra tecnologica, l'ha definita il procuratore di Napoli Nicola Gratteri: "È emerso che i clan si rigenerano, c'erano i figli e i nipoti, che prendono il posto dei capi che sono ad esempio al 41 bis o all'alta sicurezza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

