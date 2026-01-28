Appalti alla camorra l' ex sindaco | Mai parlato del Palazzo delle 100 Persone con Francesco Zagaria

L’ex sindaco smentisce di aver mai parlato del Palazzo delle 100 Persone con Francesco Zagaria. In un’intervista, dice di aver conosciuto Domenico Pagano e i suoi soci solo perché avevano acquistato l’edificio all’asta. Non ci sono state conversazioni sui progetti o sui presunti appalti legati alla camorra.

“Ho conosciuto Domenico Pagano e i suoi due soci perchè acquistarono all’asta il Palazzo delle Cento Persone che volevano riqualificare e frane degli appartamenti. Non ho mai parlato con Francesco Zagaria (Ciccio e’ brezza) di questi lavori nè ho mai saputo o parlato in qualche modo di un interesse di Nicola Schiavone figlio di Sandokan per la riqualificazione del Palazzo delle Cento Persone”. Sono le dichiarazioni dell’ex sindaco di Capua Carmine Antropoli nel processo sulle infiltrazioni della camorra nella città di Ettore Fieramosca. Dinanzi alla terza sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere presieduta da Giuseppe Meccariello con a latere Anna Sofia Sellitto e Raffaele Ferraro, il primo cittadino ha chiarito che “per il Palazzo delle Cento Persone, (Pagano e i Repino) ebbero il permesso a costruire e dopo averlo sistemato mi dissero che non avevano venduto nulla.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Palazzo delle 100 Persone

Il 3 dicembre, nella corte d’onore di Palazzo Chigi, si è celebrata la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Durante i recenti negoziati a Berlino, Donald Trump ha dichiarato che Ucraina e Russia sono più vicini che mai alla fine del conflitto.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Palazzo delle 100 Persone

Argomenti discussi: L’ex sindaco di Giugliano va a processo: politica, camorra e appalti; L'ex sindaco di Giugliano va a processo: politica, camorra e appalti; Appalti truccati a Sorrento: al via ad aprile il processo per Massimo Coppola; Amico di Zagaria si consegna in carcere.

Appalti alla camorra, l'ex sindaco: Mai parlato del Palazzo delle 100 Persone con Francesco ZagariaSono le dichiarazioni dell’ex sindaco di Capua Carmine Antropoli nel processo sulle infiltrazioni della camorra nella città di Ettore Fieramosca. casertanews.it

L’ex sindaco di Giugliano va a processo: politica, camorra e appaltiDovranno affrontare un processo l’ex sindaco Antonio Poziello e con lui gli ex consiglieri Paolo Liccardo, Pasquale Casoria, l’ex dirigente Filippo Frippa e molti altri ... ilmattino.it