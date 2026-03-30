Dopo la quarta puntata del Grande Fratello Vip, si è verificata una discussione intensa tra Ibiza Altea e Blu Barbara Prezia, durante la quale le due concorrenti si sono scambiate parole dure. La tensione tra le due si è manifestata in un confronto diretto, con richiami a scuse e a un atteggiamento più composto. La lite ha attirato l’attenzione dei presenti nella casa.

Dopo la quarta puntata del Grande Fratello Vip è scoppiata una discussione animata tra Ibiza Altea e Blu Barbara Prezia durante la quale si sono duramente attaccate. Tra le due non corre buon sangue e non hanno certo fatto nulla per nasconderlo. Barbara non ha affatto gradito il comportamento della sua compagna d'avventura. L'ha accusata di essere arrogante, pensa che dovrebbe abbassare la testa e chiedere scusa. Nella casa più spiata dagli italiani nelle scorse ore Ibiza Altea ha più volte ribadito alla gieffina di essersi scusata ma lei non crede che le sue scuse siano sincere. Le ha poi detto che nonostante tutto ha accettato le sue scusa ma non riesce proprio a perdonarla. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, scoppia la lite tra Blu Barbara Prezia e Ibiza Altea: “Abbassa la testa e chiedi scusa”

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