Grande Fratello Vip le anticipazioni del 30 marzo | Francesca Manzini e l’intesa con Raimondo Todaro

Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa il 30 marzo, si è parlato di un’aspirante conduttrice nota per il suo ruolo in programmi di intrattenimento, che si è confrontata con un ballerino professionista del programma. Durante la serata, sono stati mostrati momenti di intesa tra i due, suscitando discussioni tra i partecipanti. La conduttrice ha introdotto vari interventi e aggiornamenti sulla vita nella casa.

Un nuovo appuntamento in prima serata con il Grande Fratello Vip: Ilary Blasi torna in onda a condurre il reality show, eccezionalmente di lunedì, per evitare lo scontro diretto con Rai1 e la partita della Nazionale decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2026, che vedrà sfidarsi Bosnia e Italia. La conduttrice sarà accompagnata come sempre dalle sue opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, entrambe pronte a commentare senza filtri le dinamiche tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 30 marzo. Appuntamento con la quinta puntata del Grande Fratello Vip lunedì 30 marzo su Canale5. Dopo l’abbandono di Gionnyscandal il clima si è fatto incandescente nella Casa con lo scontro diretto tra Raimondo Todaro e Giovanni Calvario. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 30 marzo: Francesca Manzini e l’intesa con Raimondo Todaro Articoli correlati Grande Fratello Vip, svelato il cast completo: da Francesca Manzini a Raimondo TodaroIl Grande Fratello sta per ricominciare: la data è fissata per il 17 marzo, giorno in cui la porta rossa si riaprirà di nuovo per accogliere i... Grande Fratello Vip 2026, spuntano i "primi nomi del cast, da Cicciolina a Raimondo Todaro, da Walter Zenga a Francesca Manzini"Il Grande Fratello Vip 2026 inizierà a marzo, Ilari Blasi avrebbe già in mente alcuni protagonisti del cast: ecco i nomi Il Grande Fratello 2026 è... Altri aggiornamenti su Grande Fratello Vip Temi più discussi: Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 20 marzo: che cosa succede dopo il primo televoto?; Grande Fratello VIP: Lo scioglimento dei due Club Video; Quanto guadagnano Alessandra Mussolini e gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip?. Grande Fratello VIP: tensioni al femminile e una nuova eliminazioneStasera, lunedì 30 marzo, in prima serata su Canale 5 e sul sito ufficiale, torna una nuova puntata di Grande Fratello VIP. Ilary Blasi vi aspetta in compagnia delle due opinioniste Selvaggia Lucarell ... grandefratello.mediaset.it Grande Fratello Vip, stasera 30 marzo su Canale 5: scontri, sorprese e nuova eliminazioneGrande Fratello Vip stasera 30 marzo su Canale 5: scontro Mussolini-Volpe, Ibiza Altea sotto accusa, Manzini-Todaro sempre più vicini e nuova eliminazione ... lifestyleblog.it Selvaggia Lucarelli top e flop: dal Grande Fratello vip alle nozze rinviate al 2027 - facebook.com facebook Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi presso i seggi elettorali di competenza ed esercitare il proprio diritto di voto #GFVIP x.com