Grande Fratello Vip 2026 spuntano i primi nomi del cast da Cicciolina a Raimondo Todaro da Walter Zenga a Francesca Manzini

Il Grande Fratello Vip 2026 si avvicina, anche se manca ancora parecchio al debutto ufficiale a marzo. Nel frattempo, si fanno già i primi nomi dei possibili concorrenti. Si parla di Cicciolina, Raimondo Todaro, Walter Zenga e Francesca Manzini, che potrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia. I rumors aumentano e l’attenzione cresce, mentre la produzione lavora per definire il cast.

Il Grande Fratello Vip torna presto con una stagione ricca di sorprese.

Il Grande Fratello torna in tv a marzo 2026, questa volta in prima serata su Canale 5.

