Grande Fratello VIP Ilary Blasi promossa a metà | oro sì ma con riserva

Nel nuovo episodio del reality, la conduttrice è stata promossa a metà: il suo aspetto complessivo è stato positivo, con un look dal beauty di livello, ma alcune scelte di colore sono state giudicate discutibili. La silhouette è risultata riuscita, mentre i dettagli cromatici hanno suscitato opinioni contrastanti. Le tonalità chiare e i pattern glitterati continuano a dominare le tendenze della stagione, particolarmente sui red carpet e in televisione.

Silhouette riuscita, scelta cromatica rivedibile, beauty da dieci. Le nuance chiare effetto seconda pelle e i pattern glitterati restano tra le tendenze più forti di questa stagione, soprattutto sui red carpet e in contesti televisivi dove la luce diventa parte integrante del look. Anche Ilary Blasi sembra abbracciare questa direzione per la puntata di questa sera del Grande Fratello, scegliendo un abito lungo color oro che regala un’immagine dal grande impatto visivo, studiata per brillare sotto le luci dello studio. L’effetto è quello di un look costruito per valorizzare la presenza scenica della conduttrice, mantenendo al tempo stesso una linea pulita e riconoscibile. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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