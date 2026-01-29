A metà marzo torna il Grande Fratello Vip, questa volta con Ilary Blasi alla conduzione. Mediaset e Endemol hanno confermato la partenza della nuova edizione, che porterà ancora una volta i concorrenti sotto i riflettori. La conduttrice romana è pronta a guidare il reality tra novità e sorprese, mentre i fan attendono di scoprire chi entrerà nella casa più spiata d’Italia.

Mediaset e Endemol hanno detto sì: a metà marzo parte la nuova edizione del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi sarà alla conduzione Adesso è certo: il Grande Fratello Vip torna. A confermarlo è Mediaset stesso che rivela che intorno alle metà di marzo, in collaborazione con Endemol, partirà una nuova edizione condotta da Ilary Blasi. In questa nuova stagione del Grande Fratello Vip al centro ci saranno le storie dei singoli personaggi. Mediaset ha annunciato che sarà un reality con una costruzione rinnovata rispetto alle edizioni precedenti. Saranno 6 settimane, quindi si prevedono dalle 6 alle 12 puntate, anche se ciò dipenderà anche dal successo del programma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Grande Fratello Vip: a marzo con Ilary Blasi

Il Grande Fratello Vip tornerà a marzo 2026 su Mediaset, con la conferma della programmazione nonostante le recenti discussioni riguardo la conduzione e il caso Signorini.

Il Grande Fratello torna a marzo con la conduzione di Ilary Blasi.

