Il Grande Fratello Vip torna in TV a marzo, con Ilary Blasi confermata alla guida del programma. Questa volta, senza Alfonso Signorini, che si è già preso una pausa dopo lo scandalo sollevato da Fabrizio Corona. La rete ha deciso di andare avanti con la stessa conduttrice, puntando su una nuova stagione, anche se alcuni si chiedono se fosse davvero necessario cambiare così tanto. La domanda resta aperta: il pubblico sarà pronto a seguire il reality senza il suo volto di sempre?

Dal comunicato diffuso a mezzo stampa dall'azienda, sarà un’edizione rinnovata nel format con ritmi più intensi e una messa in onda di sei settimane, mentre il sito di Davide Maggio anticipa alcuni dei nomi provinati che, con molta probabilità, entreranno nella Casa - tra gli altri, si parla di Walter Zenga, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Karina Cascella, Antonella Elia, Adriana Volpe, Marco Berry, Ringo, Rettore, Ilona Staller, Mariano Gallo (Priscilla), Antonio Sabato e Francesca Manzini. Mettendo da parte il fatto che, arrivati a questo punto, il Grande Fratello avrebbe potuto benissimo concedersi una pausa considerando che il limone è stato spremuto con talmente tanta forza e talmente tanto a lungo che ormai non ne è rimasta neanche una goccia, è evidente che la mossa di mandare in onda il programma adesso sia una risposta neanche troppo velata da parte dell'azienda a Fabrizio Corona, come per dire che Mediaset ha la coscienza pulita e non arretra di un passo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il Grande Fratello Vip torna a marzo con Ilary Blasi, senza Signorini: ma era necessario?

Approfondimenti su Grande Fratello Vip

A metà marzo torna il Grande Fratello Vip, questa volta con Ilary Blasi alla conduzione.

Il Grande Fratello Vip tornerà a marzo 2026 su Mediaset, con la conferma della programmazione nonostante le recenti discussioni riguardo la conduzione e il caso Signorini.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Grande Fratello Vip

Argomenti discussi: Grande Fratello Vip, dietrofront Mediaset sullo stop: Pura fantasia. Cosa succede ora; Mediaset sospende il GF Vip dopo l’ultimo scontro legale Corona-Signorini; Il GF Vip non si farà, Mediaset blocca la trattativa con Ilary Blasi. Cosa c'entra Corona; Il Grande Fratello Vip si farà? Le valutazioni di Mediaset sono ancora in corso.

Il Grande Fratello Vip è confermato: Ilary Blasi alla conduzioneIl reality show più seguito d’Italia, il Grande Fratello Vip, è pronto a tornare sugli schermi di Canale 5. Dopo una lunga attesa e incertezze legate a recenti scandali, Mediaset ha ufficializzato la ... notizie.it

Grande Fratello 2026, due vip scelti da Signorini pronti per la Casa di Ilary Blasi: svelati i nomiSvelati i primi due vip scelti per il nuovo Grande Fratello di Ilary Blasi: cosa è trapelato sul cast approvato da Mediaset. donnaglamour.it

#GrandeFratello: #ChiaraCainelli e #AlfonsoDApice festeggiano il loro primo anno insieme. Nonostante in molti non credessero nell'amore tra i due gieffini la loro storia procede invece a gonfie vele - facebook.com facebook

Il Grande Fratello si farà: lo condurrà Ilary Blasi e durerà sei settimane. Tutte le novità x.com