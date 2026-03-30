Grande Fratello Vip Ibiza Altea furiosa con Adriana Volpe | Quando gli altri stanno male gioisci

Ibiza Altea ha espresso pubblicamente il suo disappunto nei confronti di Adriana Volpe durante una puntata del Grande Fratello Vip. La discussione tra le due si è accesa sulla percezione di alcune situazioni all’interno della casa e sui comportamenti di entrambe. La tensione tra le due concorrenti si è manifestata con dure parole e accuse reciproche, attirando l’attenzione dei media e dei fan del reality.

Ibiza Altea si scaglia contro Adriana Volpe, scoppia lo scontro al Grande Fratello Vip. A Ibiza Altea non è andato affatto giù il fatto che Adriana Volpe abbia nominato proprio lei nel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip, pensava fosse nata un’amicizia tra loro ed è per questo che si è sentita tradita. Visibilmente ferita e delusa la gieffina si è scagliata contro Adriana nella casa più spiata d’Italia. Tra le varie cose le ha detto: “Preferisco non stare a sparlare nella camera in fianco, preferisco parlare in faccia. Non faccio la finta amica per due settimane, per poi fare il tuo nome”. E ancora: “Io con te mi sono esposta e poi mi hai dato la carta in Mistery, per me non sei stata coerente. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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