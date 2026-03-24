Nella prima settimana del Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti hanno condiviso storie personali, tra cui il dolore per la perdita del compagno, avvenuta quando il figlio aveva sei mesi. Un altro partecipante ha parlato della propria esperienza a Ibiza e Altea, offrendo dettagli sulla propria vita privata. Le confessioni sono state fatte durante le prime interviste e confronti tra i concorrenti.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da pochi giorni, ma alcuni concorrenti hanno già deciso di raccontarsi senza filtri. Tra loro c’è Ibiza Altea, che si è aperta con gli altri inquilini della casa parlando di una delle ferite più profonde della sua vita. Durante una chiacchierata con Lucia Ilardo, la modella classe 1999 ha ricordato la scomparsa del suo ex compagno Davide Pilotto, morto nel 2020 in un incidente stradale. Il loro bambino, Angel Gabriel, aveva appena sei mesi. Nel corso del racconto, Ibiza Altea ha spiegato quanto sia stato difficile affrontare il dolore mentre doveva crescere da sola un neonato. «Quando hai una creatura così bella e pura davanti, hai due scelte: o vivi il dolore e ti butti giù, oppure vai avanti», ha raccontato nella casa del reality. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ibiza Altea al Grande Fratello Vip: il dolore per la morte del compagno quando il figlio aveva 6 mesi

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