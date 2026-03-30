Grande Fratello Vip anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera si svolge la quinta puntata del Grande Fratello Vip, con l’attenzione rivolta alla possibile eliminazione del secondo concorrente. La puntata sarà trasmessa in diretta e seguirà le dinamiche già viste nelle precedenti settimane. I telespettatori sono in attesa di scoprire chi lascerà il reality e quali saranno le reazioni dei partecipanti.

Grande attesa questa sera con con la quinta puntata del Grande Fratello Vip: chi sarà il secondo eliminato? Questa sera va in onda la quinta puntata delGrande Fratello Vip,la trasmissione si sposa al lunedì per non competere contro la Nazionale che giocherà domani, in onda su Rai 1. Ilary Blasi non sta trionfando negli ascolti ma comunque si mantiene costante intorno al 14% di share. Questa sera grande attesa per la seconda eliminazione. In nomination ci sono:Giovanni, Marco Berry, Raoul, Ibiza Altea, Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini e Lucia. Finora i sondaggi portano a rischio sia Raoul, sia Ibiza: uscirà uno tra i due? Nuove tensioni in Casa questa sera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Grande Fratello Vip, anticipazioni della puntata di stasera Articoli correlati Grande Fratello VIP 2026, le anticipazioni della terza puntata: incontro a sorpresa per Antonella EliaTorna in onda il Grande Fratello VIP e in casa Mediaset è già allarme per una a dir poco prematura crisi d’ascolti: dopo il record negativo... Grande Fratello Vip, le anticipazioni di stasera: cosa accadràQuesta sera va in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip, tra giochi e dinamiche, Ilary Blasi ha preparato un'altra scoppiettante puntata E’... Grande Fratello Anticipazioni puntata di stasera tra eliminati e colpi di scena ecco le novità Tutti gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 20 marzo: che cosa succede dopo il primo televoto?; Grande Fratello Vip 2026, anticipazioni stasera 24 marzo; Grande Fratello Vip, anticipazioni: primo eliminato e polemiche sugli ascolti. Sondaggi, chi esce e cosa vedremo stasera; Grande Fratello Vip: chi rischi e che cosa stasera? News e anticipazioni della seconda diretta. Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di lunedì 30 marzo. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, lunedì 30 marzo 2026, torna il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi su Canale 5: chi sarà eliminato dalla casa? superguidatv.it Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 30 marzo: Francesca Manzini e l’intesa con Raimondo TodaroTorna il Grande Fratello Vip, eccezionalmente lunedì 30 marzo: otto concorrenti si giocano tutto in una serata che si preannuncia esplosiva ... dilei.it Selvaggia Lucarelli top e flop: dal Grande Fratello vip alle nozze rinviate al 2027 - facebook.com facebook Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi presso i seggi elettorali di competenza ed esercitare il proprio diritto di voto #GFVIP x.com