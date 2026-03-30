Grande Fratello Vip 2026 nomination | chi è stato nominato oggi 30 marzo

Il 30 marzo 2026 si è tenuta una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2026 durante la quale sono stati annunciati i concorrenti in nomination. Al momento, non sono stati ancora comunicati i nomi dei partecipanti nominati, e le modalità di voto non sono state rese note. La puntata si è conclusa con i concorrenti in attesa di conoscere il risultato delle votazioni.