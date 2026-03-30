Grande Fratello Vip 2026 nomination | chi è stato nominato oggi 30 marzo

Da tpi.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 30 marzo 2026 si è tenuta una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2026 durante la quale sono stati annunciati i concorrenti in nomination. Al momento, non sono stati ancora comunicati i nomi dei partecipanti nominati, e le modalità di voto non sono state rese note. La puntata si è conclusa con i concorrenti in attesa di conoscere il risultato delle votazioni.

. Quali sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 finiti in nomination (nominati) al termine della puntata di oggi, 30 marzo 2026? Sono finiti in nomination: In aggiornamento Come si vota. Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Mediaset Infinity:  accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza;. 🔗 Leggi su Tpi.it

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