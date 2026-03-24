Grande Fratello Vip 2026 nomination | chi è stato nominato oggi 24 marzo

Il 24 marzo 2026, durante la puntata del Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti sono stati messi in nomination. Al momento, i nomi dei partecipanti nominati non sono ancora stati comunicati ufficialmente, mentre si attende di conoscere le modalità di voto che saranno adottate per questa settimana. La lista dei concorrenti in nomination verrà aggiornata non appena disponibili ulteriori dettagli.

. Quali sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 finiti in nomination (nominati) al termine della puntata di oggi, 24 marzo 2026? Sono finiti in nomination: In aggiornamento Come si vota. Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Mediaset Infinity: accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza;. 🔗 Leggi su Tpi.it

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