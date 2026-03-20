Grande Fratello Vip 2026 nomination | chi è stato nominato oggi 20 marzo

Il Grande Fratello Vip 2026 ha annunciato oggi, 20 marzo, i concorrenti messi in nomination. Al termine della puntata, sono stati indicati i nomi di chi rischia l’eliminazione. La lista dei concorrenti nominati viene comunicata durante la trasmissione, mentre le modalità di voto vengono spiegate ai telespettatori. I nominati di questa settimana sono ancora da aggiornare.

. Quali sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 finiti in nomination (nominati) al termine della puntata di oggi, 20 marzo 2026? Sono finiti in nomination: In aggiornamento Come si vota. Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Mediaset Infinity: accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza;. 🔗 Leggi su Tpi.it

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