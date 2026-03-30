Grande Fratello Vip 2026 | le anticipazioni e ultime notizie oggi 30 marzo

Stasera, lunedì 30 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5, va in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026. Questa è la data e l’orario programmato per la trasmissione, secondo le anticipazioni pubblicate oggi. La puntata si svolgerà in diretta e sarà trasmessa sui canali ufficiali del reality show.

Stasera, lunedì 30 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Questa sera, nel corso della nuova puntata, sarà decretato un nuovo concorrente eliminato dopo l’uscita di Dario Cassini. La tensione nella Casa è ormai alle stelle e, come sempre, a orientare il clima pre-puntata ci pensano i sondaggi online, che iniziano a delineare uno scenario tutt’altro che scontato. Al momento i nomi più esposti sono quelli di Giovanni Calvario e Ibiza Altea. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 30 marzo Articoli correlati Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 17 marzoGrande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 17 marzo Stasera, martedì 17 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la... Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 20 marzoStasera, venerdì 20 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026. Grande Fratello VIP 2026: i 16 concorrenti ufficiali e perché faranno discutere