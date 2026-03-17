Stasera, alle ore 21:35, su Canale 5, va in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026. La trasmissione, condotta da un volto noto, porta in diretta i concorrenti pronti a entrare nella casa più spiata d’Italia. Le anticipazioni di oggi riguardano i vip che parteciperanno e i primi momenti che verranno mostrati al pubblico.

. Stasera, martedì 17 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Stasera conosceremo i concorrenti di questa nuova edizione, che, reclusi nella Casa, si contenderanno il montepremi finale. Al centro del racconto, come sempre, le loro storie. Non mancheranno grandi vip pronti a darsi battaglia. Tra le novità di questa edizione una Open House, per cui quattro concorrenti sono già entrati in Casa il 13 marzo: si tratta di Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 17 marzo

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