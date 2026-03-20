Stasera alle 21:35 su Canale 5 va in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026. La trasmissione è condotta da un presentatore che introduce i concorrenti e le dinamiche della casa. Tra i partecipanti ci sono alcuni volti noti del mondo dello spettacolo e persone sconosciute al grande pubblico. La puntata sarà trasmessa in diretta con interventi e confronti tra i concorrenti.

Stasera, venerdì 20 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Nella scorsa puntata abbiamo visto entrare nella Casa 16 concorrenti. 8 i concorrenti finiti in nomination. Tra i nominati ci sono Paola Caruso, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi, Ibiza Altea, e Lucia Ilardo. Un aspetto curioso è che, contrariamente ad altre edizioni, non è prevista un’eliminazione immediata, ma il televoto è stato indetto per decretare il concorrente preferito dal pubblico, il quale riceverà l’immunità per la prossima puntata. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 20 marzo

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