Grande Fratello Vip 2026 eliminati | chi è stato eliminato oggi 30 marzo

Nella puntata di oggi del Grande Fratello Vip 2026, trasmessa su Canale 5, sono stati annunciati gli eliminati della settimana. La puntata si è concentrata sul confronto tra i concorrenti e le rispettive nomination, con i voti espressi dal pubblico e dai coinquilini. Gli eliminati sono stati comunicati durante la diretta, senza ulteriori dettagli sui nomi o le motivazioni.

GRANDE FRATELLO VIP 2026 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2026 in onda oggi, 30 marzo 2026, su Canale 5? In aggiornamento Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Abbiamo visto chi è stato eliminato (eliminati) oggi dal Grande Fratello Vip 2026, ma dove vedere il reality in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 30 marzo Articoli correlati Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 20 marzoGRANDE FRATELLO VIP 2026 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2026 in onda oggi, 20 marzo 2026, su... Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 24 marzoGRANDE FRATELLO VIP 2026 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2026 in onda oggi, 24 marzo 2026, su... Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 27 marzoGRANDE FRATELLO VIP 2026 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2026 in onda oggi, 27 marzo 2026, su... GRANDE FRATELLO DOPPIA ELIMINAZIONE SHOCK! Rivelato il PRIMO FINALISTA a sorpresa