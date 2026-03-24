Grande Fratello Vip 2026 eliminati | chi è stato eliminato oggi 24 marzo

Nella puntata del 24 marzo 2026 del Grande Fratello Vip su Canale 5 sono stati eliminati alcuni concorrenti. La trasmissione ha mostrato le nomination e le preferenze del pubblico, portando all’uscita di diversi partecipanti. La puntata è stata trasmessa in prima serata e ha visto la partecipazione di ospiti e momenti di confronto tra i concorrenti. La lista degli eliminati verrà aggiornata non appena disponibili i risultati ufficiali.

GRANDE FRATELLO VIP 2026 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2026 in onda oggi, 24 marzo 2026, su Canale 5? In aggiornamento Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Abbiamo visto chi è stato eliminato (eliminati) oggi dal Grande Fratello Vip 2026, ma dove vedere il reality in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13. 🔗 Leggi su Tpi.it

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