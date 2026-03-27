Grande Fratello Vip 2026 eliminati | chi è stato eliminato oggi 27 marzo

Da tpi.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di oggi, 27 marzo 2026, del Grande Fratello Vip sono stati eliminati alcuni concorrenti. La trasmissione, in onda su Canale 5, ha annunciato i nomi dei partecipanti che hanno lasciato il reality al termine della diretta. I dettagli sui nominati e le modalità di voto sono stati comunicati durante la puntata, che si è conclusa con le eliminazioni ufficiali.

GRANDE FRATELLO VIP 2026 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2026 in onda oggi, 27 marzo 2026, su Canale 5? In aggiornamento Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Abbiamo visto chi è stato eliminato (eliminati) oggi dal Grande Fratello Vip 2026, ma dove vedere il reality in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13. 🔗 Leggi su Tpi.it

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