Grande Fratello Vip 2026 diretta quinta puntata

Lunedì 30 marzo 2026 si è tenuta la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La diretta ha mostrato le dinamiche tra i concorrenti e le varie prove del reality show, con interventi e commenti delle opinioniste. La puntata si è svolta in prima serata, come di consueto, sulla rete che trasmette il programma.

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