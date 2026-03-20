grande fratello vip 2026 diretta seconda puntata

Stasera va in onda la seconda puntata dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. Le opinioniste sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La trasmissione viene trasmessa in diretta, con i concorrenti che si confrontano e vivono all’interno della casa. La puntata si concentra sulle dinamiche tra i partecipanti e sugli eventi che si sono svolti nelle ultime settimane.

Scatta l’ora della seconda puntata dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Tra momenti di allegria e qualche incomprensione, i primi giorni nella Casa hanno visto come protagoniste tutte la maggior parte delle bionde. Da un lato Alessandra Mussolini e Paola Caruso hanno formato un’inedita coppia che diverte i compagni di avventura; dall’altro le antiche ruggini tra Antonella Elia e Adriana Volpe hanno dato il via a nuovi attriti. Stasera, inoltre, i privilegi di cui ha beneficiato il “team Volpe” verranno rimessi in gioco e sarà il pubblico a decidere chi potrà goderne. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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