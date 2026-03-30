Grande Fratello Vip 2026 diretta quinta puntata | fuori Giovanni Ibiza e Raimondo al televoto… e in isolamento!

Nella quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026, viene annunciato l’eliminato della settimana, Giovanni, che lascia la casa. In questa puntata, vengono messi al televoto Ibiza e Raimondo, con quest’ultimo in isolamento. La conduttrice entra in studio e si collega con la casa per salutare i nominati, annunciando la chiusura ufficiale del televoto.

30 marzo – 21:56. Brave anteprima. 30 marzo – 21:58. Ilary Blasi entra in studio, saluta le due opinioniste e subito si collega con la casa, soprattutto per “un saluto speciale ai nostri nominati” perché “chiudo ufficialmente il televoto”. 30 marzo – 22:01. Adriana contro Alessandra e Antonella. Si parla dell’astio tra Alessandra e Adriana. La Volpe è inferocita con la Mussolini e la Elia per aver ironizzato sul suo avere il ciclo: “Che squallore! Questa è una pagina brutta di televisione . Mettere in pasto una cosa privata mia la trovo squallida”. Ilary smorza: “Va beh ma non c’è niente di male”. E Adriana: “Se questo è il contenuto che vogliamo fare, mandatemi fuori”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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