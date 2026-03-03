GPS 2026 | specializzazione sostegno estero sostituita da TFA conseguito in Italia può essere dichiarato come ulteriore titolo?

Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 2 marzo 2026, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione della docente Sonia Cannas, si è discusso di aggiornamenti delle graduatorie. In particolare, si è parlato della possibilità di considerare come titolo aggiuntivo il TFA conseguito in Italia, in sostituzione della specializzazione di sostegno all’estero prevista dal GPS 2026.

30 CFU: non è possibile inserirli con riserva nella GPS sostegno 2026. Titolo deve essere conseguito entro il 16 marzoNel question time del 23 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini della UIL Scuola RUA, è stata...

Graduatorie GPS 2026/28: specializzazione TFA sostegno e percorso Indire hanno lo stesso punteggio. Il Ministero ci spiega perchéGraduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202628: pubblicata l'Ordinanza e le tabelle titoli.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a GPS 2026 specializzazione sostegno...

Temi più discussi: Aggiornamento GPS 2026-2028: le FAQ del Ministero sui servizi dell’a.s. 2025/25, inserimento con riserva per specializzazione o abilitazione entro il 30 giugno, dottorati esteri; Quale provincia scegliere per le graduatorie GPS 2026? Ecco dove conviene fare domanda; Graduatorie GPS 2026, come si compila la domanda. Ecco le novità della piattaforma. RISPOSTE AI QUESITI; GPS 2026/2028, importanti chiarimenti del MIM per la presentazione delle domande: le FAQ.

GPS 2026: sostituzione del titolo estero con quello italiano non è operazione automatica. Va richiesta con TAB prima fasciaGraduatorie GPS 2026: numerosi aspiranti dovranno modificare il titolo di accesso alla prima fascia per inserire nuovo titolo di abilitazione o specializzazione sostegno. Uno dei casi più comuni il pa ... orizzontescuola.it

GPS 2026: chi può iscriversi in seconda fascia sostegno TAB A/8. Pillole di Question TimeNel question time del 24 febbraio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Giuseppe Semeraro ... orizzontescuola.it

