Gpl in vendita senza licenza blitz della Dogana in deposito del Napoletano

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno effettuato un’ispezione in un deposito nel Napoletano, scoprendo la vendita di Gpl senza la necessaria licenza. Durante l’operazione, sono stati sequestrati diversi contenitori e documenti relativi all’attività illecita. L’intervento si è svolto in risposta a segnalazioni e controlli di routine mirati a contrastare il commercio non autorizzato di combustibili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Blitz dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Campania in un deposito della provincia di Napoli per la vendita di gpl in bombole e gestito da un soggetto già precedentemente destinatario di denuncia all’autorità giudiziaria per aver svolto attività fraudolente nel settore. All’interno dell’area di vendita e stoccaggio sono state rinvenute bombole piene e vuote per un quantitativo complessivo di 13,195 chili e un’autobotte per il trasporto di gpl di capacità pari a 33.000 litri in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative e della licenza fiscale. Al titolare dell’attività sono state contestate le numerose violazioni rilevate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gpl in vendita senza licenza, blitz della Dogana in deposito del Napoletano Articoli correlati Slot in un punto scommesse senza licenza: confermate le sanzioni dopo blitz della FinanzaLa Corte di Appello di Napoli conferma le sanzioni applicate a una sala slot di Marcianise dove ci sarebbe stata la raccolta di scommesse senza le... Blitz interforze nelle sale giochi di Lucca: gestore recidivo, scatta la proposta di sospensione della licenzaLUCCA – Lasciare i terminali per il gioco d’azzardo alla mercé di chiunque, senza alcun filtro o controllo visivo, può costare molto caro. Contenuti e approfondimenti su Gpl in vendita senza licenza blitz... Discussioni sull' argomento Auto a GPL: le migliori 5 del 2026; Metano escluso da sussidi ai carburanti: beffa per un milione di famiglie. Gpl in vendita senza licenza, blitz della Dogana in deposito del NapoletanoBlitz dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Campania in un deposito della provincia di Napoli per la vendita di gpl in bombole e gestito da un soggetto già precedentemente dest ... ansa.it Tutte le auto a GPL che puoi comprare nel 2026: si parte da meno di 15.000 euro!Il bifuel GPL continua ad avere un mercato di fedelissimi e infatti la proposta (a differenza del metano) è ancora ampia: si parte da meno di 15.000 euro per arrivare fino a vetture di fascia alta. Ec ... fleetmagazine.com Gpl in vendita senza licenza, blitz della Dogana in deposito del Napoletano. Gestito da un soggetto già destinatario di denunce #ANSA x.com #bertonovaconsiglia Kia Rio 1.2 Eco GPL Urban – Economica, Affidabile, Perfetta per la città! Da Bertonova, ti proponiamo una soluzione intelligente per muoverti ogni giorno con stile e risparmio! Perché scegliere questa Kia Rio Motore 1.2 Eco GP - facebook.com facebook