Nelle sale giochi di Lucca è stato effettuato un intervento delle forze dell’ordine, che hanno riscontrato la presenza di un gestore recidivo. Di conseguenza, è stata avanzata una richiesta di sospensione della licenza. Durante il blitz sono stati sequestrati alcuni terminali, poiché risultavano accessibili senza filtri o controlli visivi, creando potenziali rischi per i clienti.

LUCCA – Lasciare i terminali per il gioco d’azzardo alla mercé di chiunque, senza alcun filtro o controllo visivo, può costare molto caro. Lo sa bene il gestore di una sala slot della provincia lucchese, finito al centro di una mirata operazione di controllo che potrebbe ora portare all’abbassamento definitivo delle saracinesche. L’intervento si inquadra in una più ampia campagna di contrasto al gioco illegale disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza. I militari del Gruppo di Lucca, operando in stretta sinergia con i funzionari dell’Area Territoriale dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno passato al setaccio diversi punti scommesse e locali VLT del territorio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Blitz interforze nelle sale giochi di Lucca: gestore recidivo, scatta la proposta di sospensione della licenza

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