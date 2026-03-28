LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | Antonelli il più veloce nel Q2 Lindblad elimina Verstappen

Durante le qualifiche del Gran Premio del Giappone del 2026, Antonelli ha registrato il miglior tempo nel secondo turno, mentre Lindblad ha eliminato Verstappen. Lecerc ha concluso in quarta posizione, superando Norris di appena quattro millesimi e conquistando così la seconda fila. La sessione si è svolta con queste posizioni di rilievo e aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sulla piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.01 Quarto posto per Lecerc che per 4 millesimi si mette davanti a Norris e si prende la seconda fila 8.01 Al limite Leclerc che commette una sbavatura nel secondo settore 8.00 Non si migliora nessuno degli altri. Seconda fila attaccabile per Leclerc. 8.00 Miglior tempo per Leclerc nel primo settore. Cerca una magia il monegasco 8.00 Secondo Russell!! Il britannico non si migliora ed è secondo a 298 millesimi. Tempo attacabile? 8.00 Non si migliora Antonelli che resta al comando in 1:28.778 7.59 Nè Antonelli nè Russell si migliorano nel secondo settore. 7.59 Bandiera bianco nera per Hamilton per aver guidato troppo lentamente in pit. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli il più veloce nel Q2, Lindblad elimina Verstappen Articoli correlati Leggi anche: LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Leclerc il più veloce nel Q1, la Mercedes non brilla Leggi anche: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Antonelli davanti a Leclerc in Q2, Mercedes e Ferrari molto vicine Contenuti e approfondimenti su LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: F1, GP Giappone: qualifiche e pole in diretta live; LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Piastri davanti ad Antonelli. Preoccupa il distacco Ferrari; F1 GP Giappone: gli orari e dove vedere la gara di Suzuka in tv e streaming; Formula 1 2026, GP del Giappone: orari tv e diretta streaming. Diretta live qualifiche Gp Giappone: acuto Leclerc in Q1 davanti alle Mercedes, eliminato BearmanLa cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp del Giappone, terza prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato di Suzuka. Caccia alla pole position ... sport.virgilio.it LIVE F1 GP Giappone, qualifiche in diretta: Antonelli vola in Q1, Leclerc meglio di HamiltonLa Formula 1 torna in pista oggi per le qualifiche del GP Giappone per il Mondiale 2026: le Ferrari di Hamilton e Leclerc alla prova delle qualifiche dopo le prove libere tenutesi ieri, che hanno vist ... fanpage.it LA Q1 è andata. Formula 1, Suzuka, Giappone. Qualifica in corso. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari - facebook.com facebook LIVE #F1 | Gran Premio del Giappone, Qualifiche | Diretta testuale x.com