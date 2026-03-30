Gp delle Americhe di MotoGp Bezzecchi vince la gara e si prende la cima del Mondiale

Durante il Gran Premio delle Americhe, disputato ad Austin, Marco Bezzecchi ha concluso la gara in prima posizione, conquistando così il suo primo successo stagionale. Con questa vittoria, il pilota italiano ha preso il comando della classifica generale del Mondiale Piloti di MotoGp. La corsa ha visto altri piloti completare il percorso, ma nessuno è riuscito a superare Bezzecchi.

Austin – Marco Bezzecchi vince il Gran Premio delle Americhe e torna al comando del Mondiale Piloti di MotoGp. Domenica 29 marzo, l’azzurro dell’Aprilia ha chiuso al primo posto la gara sul circuito di Austin davanti al compagno di squadra Jorge Martin, che aveva trionfato invece nella gara Sprint. Terza la KTM di Pedro Acosta, lontane le Ducati: quinto Marquez, nono Bagnaia. MotoGp, ordine d’arrivo Gp Americhe. L’ordine d’arrivo del Gran Premio delle Americhe di MotoGp: Marco Bezzecchi (Aprilia). Jorge Martin (Aprilia). Pedro Acosta (KTM). Fabio Di Giannantonio (VR46). Marc Marquez (Ducati). Enea Bastianini (KTM). Alex Marquez (Ducati Gresini). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: Gp del Brasile di MotoGp, Bezzecchi vince la gara e si prende la cima del Mondiale MotoGP, GP delle Americhe: Di Giannantonio in pole position ad Austin con record del circuito. Bezzecchi secondo, Bagnaia quartoIl pilota romano su Ducati Pertamina firma il crono di 2’00"136 e si prende la prima casella per la seconda volta consecutiva. Approfondimenti e contenuti su Gp delle Americhe di MotoGp Bezzecchi... Temi più discussi: MotoGP, gli orari del GP Usa (Austin) 2026: dove vedere pole, gara e Sprint Race; MotoGP, GP USA 2026: orari tv italiani su TV8 e Sky e dove vedere qualifiche, sprint e gare a Austin; MotoGp, orari Gp Usa: Bezzecchi vuole il tris, ma Marquez cerca immediato riscatto; MotoGp, ordine d'arrivo Gp Americhe oggi e classifica Mondiale Piloti. MotoGp, oggi Gp Americhe: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tvLa MotoGp torna protagonista. Oggi, domenica 29 marzo, il motomondiale accoglie il terzo appuntamento della nuova stagione con il Gran Premio delle Americhe ad Austin. Si riparte dopo la doppietta Apr ... adnkronos.com MotoGP 2026. DopoGP delle Americhe: uno due Aprilia, Ducati ahi ahi IN DIRETTA OGGI ALLE 18 [VIDEO]Il progresso di Aprilia fa paura, alla Ducati soltanto la pole: come hanno lavorato a Noale e a Bologna. La Sprint a Martin, il GP a Bez (caduto ancora il sabato…), Acosta porta sul podio KTM che rive ... moto.it MotoGP delle Americhe: partita la gara, Di Giannantonio in pole davanti ad Acosta e Bagnaia Griglia cambiata dopo le penalizzazioni di due posizioni inflitte a Bezzecchi e Marini. Martin vince la Sprint Race. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www - facebook.com facebook MotoGp, ordine d'arrivo Gp Americhe oggi e classifica Mondiale Piloti x.com