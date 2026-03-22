Gp del Brasile di MotoGp Bezzecchi vince la gara e si prende la cima del Mondiale

Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio del Brasile. Oggi, domenica 22 marzo, il pilota dell’Aprilia ha dominato la gara, precedendo il compagno di squadra Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio, terzo dopo essere partito dalla pole position. Quarta la Ducati di Marc Marquez, con Bagnaia caduto invece nei primi giri. Con questa vittoria Bezzecchi si prende così la testa del Mondiale Piloti. Ecco ordine d’arrivo del Gp Brasile e classifica Mondiale aggiornata. Gp Brasile, ordine d’arrivo. 1 Marco Bezzecchi (Aprilia) 2 Jorge Martin (Aprilia) 3 Fabio Di Giannantonio (VR46) 4 Marc Marquez (Ducati) 5 Ai Ogura (Trackhouse) 6 Alex Marquez (Gresini) 7 Pedro Acosta (KTM) 8. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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