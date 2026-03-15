Nel Gran Premio della Cina, la Red Bull ha vissuto un momento difficile quando la vettura di Max Verstappen è stata costretta al ritiro al giro 46. La squadra ha dovuto interrompere la gara a causa di problemi tecnici che hanno coinvolto la monoposto. La corsa si è conclusa per il pilota olandese in anticipo rispetto al termine previsto.

La Red Bull vive un momento di profonda difficoltà nel Gran Premio della Cina, dove la monoposto di Max Verstappen è stata costretta al ritiro al giro 46. Il quattro volte campione del mondo, che si trovava in sesta posizione con un distacco significativo rispetto a Mercedes e Ferrari, non ha potuto completare la gara. Questo evento segna una giornata da dimenticare per il team austriaco. L’incidente si è verificato durante lo svolgimento della corsa, lasciando aperte molte domande sulle cause tecniche o strategiche che hanno portato all’abbandono. Mentre le altre scuderie continuano a lottare per i punti, la situazione per la squadra leader sembra aver subito un colpo durissimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verstappen fuori: Red Bull crolla al giro 46 del GP Cina

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