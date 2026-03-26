Governo Meloni le news in diretta dopo le dimissioni della ministra Santanchè La Russa | Gesto responsabile

Dopo le dimissioni della ministra Santanchè e di altri esponenti del governo, sono emerse dichiarazioni ufficiali da parte del presidente del Consiglio e del ministro della Difesa. La situazione politica si sviluppa con aggiornamenti continui sull’andamento delle consultazioni e sui provvedimenti adottati. Le notizie più recenti riguardano le reazioni di partiti e istituzioni alle dimissioni e alle dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè. Ora che la ministra si è dimessa si moltiplicano le ipotesi sul successore. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo dopo i risultati del Referendum. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Governo Meloni, news in diretta dopo le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi: pressing su SantanchéLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo le dimissioni di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi: la premier "auspica che lo stesso spirito... Leggi anche: Meloni e le dimissioni di Santanchè: cosa succede dopo il no della ministra Aggiornamenti e contenuti dedicati a Governo Meloni Temi più discussi: Meloni dopo il referendum: nuove strategie per rilanciare il Governo e la maggioranza; Governo, si dimette la Santanchè. E a Meloni dice: Obbedisco; Per il governo di Giorgia Meloni comincia un periodo difficile - Allan Kaval; Riforme Meloni: autonomia, magistratura e premierato. Cosa rimane dopo il referendum?. Governo Meloni, le news in diretta dopo le dimissioni della ministra Santanchè, La Russa: Gesto responsabileLe notizie dell’ultima ora sul governo Meloni dopo le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè. Ora che la ministra si è dimessa si moltiplicano le ipotesi sul successore. Tutti gli ... fanpage.it Governo Meloni, pressing su Santanchè per le dimissioni: presentata mozione di sfiducia, news in diretta dopo i casi Delmastro e BartolozziLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo le dimissioni di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi: la premier auspica che lo stesso spirito ... fanpage.it Classe 1961, cuneese, Daniela Garnero Santanchè ha rassegnato le dimissioni da ministra del Turismo del governo Meloni - facebook.com facebook 14 milioni di NO sono un segnale chiaro: il governo Meloni è nel pieno di una crisi politica. Le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi erano un atto dovuto, ora lasci anche Santanchè. La mozione di sfiducia delle opposizioni in Aula lunedì. Non può restare un mi x.com