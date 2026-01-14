Camera | Question time con Ciriani Casellati Schillaci e Pichetto Fratin

Oggi, mercoledì 14 gennaio alle 15, si svolge in diretta dall'aula di Montecitorio il question time trasmesso da Rai Parlamento. L'incontro vede la partecipazione di Ciriani, Casellati, Schillaci e Pichetto Fratin, offrendo un momento di confronto istituzionale su temi di attualità. La trasmissione permette di seguire da vicino le discussioni e le risposte dei rappresentanti del governo e delle opposizioni.

Roma, 14 gen (Adnkronos) - Si svolge oggi, mercoledì 14 gennaio, alle 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione, rivolta al ministro dell'Interno, sulle iniziative urgenti per affrontare in maniera organica e strutturale il tema della sicurezza, anche alla luce dei recenti gravi episodi di criminalità verificatisi nei pressi di stazioni ferroviarie (Bonafè – PD). Il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, risponde a una interrogazione sullo stato di attuazione ed effetti delle iniziative in materia di semplificazione normativa (Lupi - NM(N-C-U-I)M-CP). 🔗 Leggi su Iltempo.it

