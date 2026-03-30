Dopo il risultato del referendum, il governo ha confermato la compattezza e ha escluso possibilità di crisi di maggioranza. I leader dei principali partiti di maggioranza hanno ribadito l’intenzione di proseguire con l’attuale percorso politico e legislativo, rafforzando l’impegno sulla linea adottata. Le dichiarazioni sono arrivate nel corso di incontri ufficiali tra i rappresentanti delle forze politiche.

Roma - Dopo l’esito del referendum, l’esecutivo esclude scenari di crisi e rilancia l’azione su economia, energia e lavoro, chiedendo interventi rapidi anche all’Unione Europea Nessuna ipotesi di elezioni anticipate e linea politica confermata: il governo punta a proseguire fino alla fine della legislatura, nonostante i contraccolpi del referendum. A ribadirlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha invitato a superare rapidamente il dibattito post voto per concentrarsi sulle priorità economiche. Secondo Tajani, è necessario affrontare con urgenza i temi legati alla crescita del Pil, alla riduzione della pressione fiscale e al contenimento degli effetti della crisi energetica, che rischia di incidere in modo significativo sul sistema produttivo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Governo compatto dopo il voto: Tajani e Salvini blindano la legislatura

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