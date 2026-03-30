Governo Tajani Nessuno pensa a elezioni anticipate

Il ministro ha dichiarato che, nonostante i risultati negativi, nessuno nel governo sta considerando elezioni anticipate. La sua affermazione è arrivata durante un evento a Manduria, in provincia di Taranto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali conseguenze politiche o sulla situazione interna del governo. La posizione ufficiale rimane quella di continuare l’attuale mandato senza anticipare le consultazioni elettorali.

MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) – “E' chiaro che quando c'è un risultato negativo ci siano del contraccolpi”, ma “nessuno pensa ad andare a elezioni anticipate. Forse si stanno perdendo ore importanti nei dibattiti” sul dopo referendum. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un videocollegamento con il primo “Forum della Cucina italiana”, l'evento promosso da Bruno Vespa in collaborazione con l'agenzia ICE e organizzato da Comin & Partners presso Masseria Li Reni. “Ora dobbiamo lavorare per fare crescere la nostra economia, per impedire che una crisi energetica possa riverberarsi sulle imprese, per ridurre la pressione fiscale e favorire la crescita”, spiega. 🔗 Leggi su Iltempo.it Articoli correlati Le elezioni anticipate sono una grande occasione per il partito di governo in GiapponePer tornare a dominare la politica nazionale, come era stato per 70 anni, sfruttando l'inaspettata popolarità della sua leader Le elezioni... Leggi anche: Giorgia Meloni e il Governo in bilico: perché è quasi certo che arriveremo alle elezioni anticipate? Altri aggiornamenti su Governo Tajani Nessuno pensa a elezioni... Temi più discussi: Meloni, il segnale a Trump: missione in Iran solo con l'Onu e nessun intervento militare; Meloni-Santanchè, dopo lo scontro durissimo l'ira della premier: Da oggi non copro più nessuno, chi sbaglia paga; Dichiarazioni di guerra senza piombo; Iran, Crisi di Hormuz: Italia e partner internazionali firmano il piano per riaprire lo Stretto. Governo, ipotesi rimpasto: spunta opzione Zaia. Tajani: Nessuno pensa a voto anticipatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Governo, ipotesi rimpasto: spunta opzione Zaia. Tajani: 'Nessuno pensa a voto anticipato' ... tg24.sky.it Tajani: da referendum contraccolpi, ma nessuno pensa a elezioni anticipateOra dobbiamo lavorare sulle questioni economiche come far crescere l'economia, ridurre la pressione fiscale e far aumentare il Pil. Salvini: Governo avanti fino a fine legislatura ... quotidiano.net Salvini: 'Il governo va avanti fino a fine legislatura senza tentennamenti, tiriamo dritto senza nessun dubbio. Sospendere subito il patto di stabilità: no a capricci ideologici, serve più rapidità e buonsenso dall'Ue' #ANSA - facebook.com facebook A partire da sabato il governo egiziano ha imposto la chiusura obbligatoria di ristoranti, bar, centri commerciali, sportivi e ricreativi dalle nove di sera di ogni giorno, e ha imposto una riduzione dell’illuminazione pubblica in tutte le città. x.com