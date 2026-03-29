Gary Woodland si mantiene in vetta al Texas Children’s Houston Open dopo aver completato tre round sul percorso del Memorial Park Golf Course di Houston, anche se con un vantaggio ridotto rispetto alle prime fasi del torneo.

Gary Woodland mantiene, anche se con meno margine, la testa del Texas Children’s Houston Open al Memorial Park Golf Course di Houston. Dopo il terzo giro, l’ex vincitore dello US Open si tiene stretta la vetta con lo score di -18, girando in -5 (65 colpi). Paradossalmente sono le peggiori 18 buche della settimana per lui, ma tanto gli basta a resistere all’assalto del danese Nicolai Højgaard, distante appena un colpo e in costante risalita anche con il -7 odierno. Sono in due a godere della terza posizione: l’USA Michael Thorbjornsen e l’australiano Min Woo Lee, che si collocano a -12 recuperando rispettivamente un numero di posizioni pari a tre e una. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: Gary Woodland resta in testa allo Houston Open dopo tre giri

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