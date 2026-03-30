Gli Usa preparano attacchi via terra Teheran | daremo fuoco ai loro soldati

Gli Stati Uniti si preparano a condurre attacchi terrestri, mentre Teheran ha dichiarato che reagirà con forza se attaccata. Nel frattempo, le autorità pakistane stanno organizzando un incontro tra Iran e Stati Uniti, previsto nei prossimi giorni, con un quadrilaterale concluso con un giorno di anticipo rispetto alla data annunciata. Il ministro degli Esteri pakistano ha confermato che i colloqui si svolgeranno in Pakistan.

A Islamabad si pongono le basi per una mediazione, con un quadrilaterale finito con 24 ore di anticipo, tanto che i colloqui tra Iran e Stati Uniti si terranno in Pakistan nei "prossimi giorni", come sostiene ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar. Ma il cessate il fuoco sembra lontano a causa delle richieste inaccettabili per entrambe le parti, e secondo la stampa americana, il Pentagono si starebbe preparando per organizzare un’operazione di terra (probabilmente una serie di incursioni più che un’invasione), nel caso Trump la ordinasse. Si parla poco di pace anche a Teheran, dove, al contrario, stanno aspettando l’arrivo delle truppe americane ‘per dare loro fuoco’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gli Usa preparano attacchi via terra. Teheran: daremo fuoco ai loro soldati Articoli correlati Gli Usa preparano l'operazioni di terra. Teheran: "Li bruceremo"Un’operazione di terra lunga settimane fatta di incursioni mirate e non un’invasione vera e propria su larga scala. Ultime notizie Iran: Israele sferra attacchi su larga scala. Media: “Usa schierano 2.500 soldati nel Golfo. Teheran si prepara a invasione di terra a Kharg”Roma, 26 marzo 2026 – I contatti fra Washington e Teheran ci sono ma la guerra in Medio Oriente procede ad alta intensità. USA e Israele attaccano Iran, come reagirà Teheran Dalla guerra civile al cambio di governo Aggiornamenti e notizie su Gli Usa preparano attacchi via terra... Temi più discussi: Gli Usa preparano le operazioni di terra in Iran. Il monito di Teheran: 'Li aspettiamo, daremo loro fuoco'; Iran: richieste delle parti inaccettabili, la tregua si allontana; Gli USA preparano operazione di terra, l’Iran si dice pronto a combattere; Gli Usa preparano lo sbarco a Kharg: la mossa di Trump che può dare una svolta alla guerra. Gli Usa preparano lo sbarco a Kharg: la mossa di Trump che può dare una svolta alla guerraMarines in arrivo e piani operativi pronti: gli Stati Uniti valutano l’attacco all’isola di Kharg per colpire il cuore petrolifero dell’Iran ... panorama.it I 5mila marines, gli F-35B e non solo: così gli Usa si preparano a liberare lo Stretto di HormuzLa guerra in Iran potrebbe durare più di quanto previsto e annunciato da Donald Trump? Nonostante pubblicamente il commander-in-chief e ... msn.com Gli Usa ammalati di antisemitismo x.com Gli Usa alzano il tiro contro le missioni sanitarie de L’Avana e spingono per lo stop. Ma in Calabria restano un presidio essenziale contro la carenza cronica di personale. Il caso diventa politico, diplomatico e sociale - facebook.com facebook