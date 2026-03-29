Gli Usa preparano l' operazioni di terra Teheran | Li bruceremo

Gli Stati Uniti stanno pianificando un'operazione di terra di diverse settimane, caratterizzata da incursioni mirate, e non da un'invasione su vasta scala. Nel frattempo, le autorità di Teheran hanno annunciato che risponderanno con azioni di combattimento, affermando che le forze iraniane “li bruceranno”. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con continui scambi tra le parti coinvolte.

Un’operazione di terra lunga settimane fatta di incursioni mirate e non un’invasione vera e propria su larga scala. Il Pentagono lima i piani per la prossima fase della guerra in Iran qualora Donald Trump decidesse per l’escalation. L’Iran si è detto pronto a fronteggiare sul campo gli americani e li ha sfidati: «Li aspettiamo, daremo loro fuoco», minaccia il potente capo del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf. Strategia militare Usa: incursioni mirate e rischio escalation Per ora il commander-in-chief sembra comunque preferire l'opzione diplomatica e ha fissato al 6 aprile il suo nuovo ultimatum prima di colpire le centrali elettriche iraniane. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gli Usa preparano l'operazioni di terra. Teheran: "Li bruceremo" Articoli correlati Leggi anche: Iran, i mediatori trattano per la riapertura di Hormuz. Wp: «Gli Usa si preparano a settimane di operazioni di terra» – La diretta Guerra in Iran, media: “Il Pentagono si prepara a settimane di operazioni di terra”. Teheran replica: “Li aspettiamo”Il Presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, avverte che le forze armate iraniane sono in attesa di un’invasione di terra... Aggiornamenti e notizie su Gli Usa preparano l'operazioni di terra... Temi più discussi: Gli USA preparano operazione di terra, l’Iran si dice pronto a combattere; Gli Usa preparano lo sbarco a Kharg: la mossa di Trump che può dare una svolta alla guerra; Iran, Trump: Su richiesta del governo iraniano estensione della tregua fino al 6 aprile; Stretto di Hormuz, Trump pronto per fase 2: ecco il piano Usa e la svolta di Londra. Gli Usa preparano operazioni di terra, Teheran: «Li bruceremo»Allo studio settimane di incursioni mirate. Mediatori al lavoro su Hormuz ... msn.com L’Iran minaccia attacchi alle università americane mentre gli USA preparano truppe di terraInvesting.com - Il rischio geopolitico in Medio Oriente è entrato in una nuova fase dopo che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) dell’Iran ha emesso una minaccia diretta contro le ... it.investing.com Lo stop a Pizzaballa e Ielpo, gli Usa contro Netanyahu: cosa è successo al Santo Sepolcro Il cardinale e patriarca di Gerusalemme insieme al Custode di Terra Santa sono stati fermati dalla polizia israeliana mentre raggiungevano la Basilica. «Ai capi della C x.com L’alleanza con gli Usa: i nuovi paletti di Berlino, un problema per Meloni - facebook.com facebook